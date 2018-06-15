Пенсионная реформа «обвалила» сайт телекомпании «4 канал» в Екатеринбурге

Сегодня, 18 июня, утром, сайт екатеринбургской телекомпании «Четвертый канал» «обвалился» и прекратил работу в связи с тем, что мошенники воспользовались его брендом, чтобы провести опрос жителей на тему пенсионной реформы, очень «болезненную» для населения в последние дни.Как рассказали представители «Четвёрки», от имени телеканала жители получали сообщения как в мессенджерах и социальных сетях, так и в виде СМС о том, что, если они хотят проголосовать «за» или «против» предлагаемой правительством РФ пенсионной реформы, необходимо позвонить по московскому номеру +74996488… и отдать свой голос.«С утра по всей стране прошла информация, что "Четвёртый канал" проводит опрос жителей на тему пенсионной реформы. Нужно позвонить по московскому номеру +74996488… и отдать свой голос. Со всей ответственностью заявляем, что наша телекомпания не проводит никаких телефонных опросов, голосований по пенсионной реформе», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте «Четверки» в Facebook.Из-за сделанных жителями страны за короткий промежуток времени 8 миллионов запросов на сайт «4 канала», где они хотели получить более подробную информацию, сайт не выдержал и обвалился. Специалисты «Ростелекома» объяснили произошедшее тем, что на портал телеканала была совершена хакерская атака. На основании чего руководство телекомпании собирается написать заявления в полицию и прокуратуру.Кстати, такое большое количество зашедших, пусть и по фейковому сообщению, на сайт телекомпании говорит о том, что недовольны пенсионной реформой большинство жителей страны. Не думаем, что на сайт заходили, чтобы проголосовать «за».А вот что пишут пользователи соцсетей о поступивших им предложениях от имени «4 канала».Судя по тому, что голос позвонившего всё-таки «учитывался», звонок на указанный номер, скорее всего, был платным.Стоит отметить, что россияне, судя по их сообщениям в социальных сетях, получали такие «предложения» и от имени НТВ.Напомним, что на прошлой неделе глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года, что вызвало волну возмущения в обществе.Очевидно, что именно этой ситуацией и воспользовались мошенники.