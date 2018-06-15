Новости дня
17:29 | 18.06.2018
В Екатеринбурге бизнесмен вместо спортивной площадки для студентов построил автопарковку
На данном земельном участке бизнесмен организовал платную автостоянку, хотя тот предназначался для устройства спортивной площадки на территории образовательного учреждения. Срок договора субаренды истек 31 декабря 2017 года, но мужчина отказался добровольно освободить участок и не вывез свое имущество в виде будки и шлагбаума, продолжая незаконно использовать землю техникума для организации автопарковки, после чего директор «Кулинара» обратилась в прокуратуру.
Надзорное ведомство направило исковое заявление в суд об обязании предпринимателя освободить незаконно занимаемый земельный участок в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу. В ходе судебного заседания ИП исковые требования не признал, пояснив, что деятельность на земельном участке не осуществляет, настоящий организатор автопарковки ему не известен. Несмотря на это, Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
18.06.2018
22:50 | 18.06.2018
Екатеринбуржцев приглашают принять участие в бесплатной тренировке на свежем воздухе
21:01 | 18.06.2018
Уральский федеральный округ не поддержал пенсионную реформу Медведева
20:16 | 18.06.2018
Свердловчане задолжали государству 28 миллиардов рублей за ЖКУ
19:23 | 18.06.2018
В Екатеринбурге пакет с мусором не «дошёл» до помойки и стал причиной экстренной эвакуации жильцов дома
18:58 | 18.06.2018
В Екатеринбурге родителям выпускников УрФУ предлагают заплатить деньги, чтобы присутствовать на вручении дипломов
18:30 | 18.06.2018
Ливневая канализация не справилась с грозовым дождем в Екатеринбурге
18:20 | 18.06.2018
В Перми начался ремонт фасада Театра кукол
18:14 | 18.06.2018
Пермские школы готовятся к выпускным
18:03 | 18.06.2018
Ирина Роднина откроет в Перми II Межрегиональный фестиваль дворового спорта «Детский спорт»
17:34 | 18.06.2018
Победитель «Молодежного резерва Прикамья» поможет в создании благоприятного ИТ-климата в регионе
17:29 | 18.06.2018
В Екатеринбурге бизнесмен вместо спортивной площадки для студентов построил автопарковку
16:55 | 18.06.2018
В центре Кургана планируют построить новую гостиницу
16:38 | 18.06.2018
В Кургане снова начнет работать кинозал под открытым небом
16:24 | 18.06.2018
Прокуратура запросила 18 лет колонии на двоих для похитителей нижнетагильского стоматолога
15:53 | 18.06.2018
Четырёхмиллионная тонна руды добыта на руднике «Чебачье»
15:22 | 18.06.2018
В Карабаше отремонтируют детский сад
15:13 | 18.06.2018
Студентка из Екатеринбурга изобрела колбасу для похудения, и не только
15:02 | 18.06.2018
В Перми дополнительно отремонтируют 4 километра дороги на Новые Ляды
15:00 | 18.06.2018
УБРиР увеличил объем ипотечных кредитов до 1,6 миллиарда рублей
14:49 | 18.06.2018
Студенты и молодые специалисты Прикамья заняли призовые места на международной олимпиаде «IT-Планета»
14:30 | 18.06.2018
В Прикамье расследуется уголовное дело по факту гибели ребенка
14:20 | 18.06.2018
Имя Евгения Липовича присвоили бардовскому фестивалю в Екатеринбурге
13:45 | 18.06.2018
Мужчина, прописавший у себя в квартире на Эльмаше 9 тысяч гастарбайтеров, предстанет перед судом
13:16 | 18.06.2018
В Свердловской области стартовал второй этап подготовки теплосетей к отопительному сезону
12:48 | 18.06.2018
Две жительницы Прикамья обвиняются в убийстве односельчанки
12:26 | 18.06.2018
«Бизнес Пикник» собрал на одной площадке около 2500 человек
12:19 | 18.06.2018
В праздновании Барда-зиен приняло участие около 30 тысяч человек
12:15 | 18.06.2018
В Пермь пришло потепление
12:11 | 18.06.2018
Художники-партизаны разрисуют Екатеринбург
11:48 | 18.06.2018
За выступление «Дискотеки Аварии» и IOWA власти Екатеринбурга заплатят 6 миллионов рублей
11:37 | 18.06.2018
Бывшему замглавы Арамиля вынесли приговор
11:29 | 18.06.2018
Ремонт дорог в Свердловской области будут оплачивать нарушители ПДД
11:27 | 18.06.2018
Вслед за телебашней в Екатеринбурге сносят дом дореволюционной постройки
11:25 | 18.06.2018
У свердловчанина арестовали «Опель» за полученные при ДТП травмы
11:08 | 18.06.2018
В Верхотурье опасные отходы утилизировались без лицензии
09:29 | 18.06.2018
За ночь на Среднем Урале сгорели баня и садовый домик
09:25 | 18.06.2018
Спасение из горящей квартиры к жителю Нижнего Тагила пришло через окно
19:26 | 17.06.2018
В Свердловской области ожидается потепление
17:24 | 17.06.2018
На Среднем Урале проходит проверка стоянок маломерных судов
16:45 | 17.06.2018
Футболист сборной Нигерии три месяца не получал зарплату в «Амкаре»
15:33 | 17.06.2018
Пермский край и Госэкспертиза России ускорят процесс взаимодействия