В Екатеринбурге бизнесмен вместо спортивной площадки для студентов построил автопарковку

17:29 | 18.06.2018

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга через суд обязала индивидуального предпринимателя освободить земельный участок, принадлежащий техникуму «Кулинар». Между ИП и образовательным учреждением был заключен договор субаренды земельного участка, расположенного возле дома № 16 по ул. Мамина-Сибиряка в уральской столице, который находится в собственности Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



На данном земельном участке бизнесмен организовал платную автостоянку, хотя тот предназначался для устройства спортивной площадки на территории образовательного учреждения. Срок договора субаренды истек 31 декабря 2017 года, но мужчина отказался добровольно освободить участок и не вывез свое имущество в виде будки и шлагбаума, продолжая незаконно использовать землю техникума для организации автопарковки, после чего директор «Кулинара» обратилась в прокуратуру.



Надзорное ведомство направило исковое заявление в суд об обязании предпринимателя освободить незаконно занимаемый земельный участок в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу. В ходе судебного заседания ИП исковые требования не признал, пояснив, что деятельность на земельном участке не осуществляет, настоящий организатор автопарковки ему не известен. Несмотря на это, Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга удовлетворил требования прокурора в полном объеме.