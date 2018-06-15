Прокуратура запросила 18 лет колонии на двоих для похитителей нижнетагильского стоматолога

16:24 | 18.06.2018

В ходе судебных прений в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила по уголовному делу двух местных жителей, обвиняемых в организации похищения врача-стоматолога Улугбека Назарова и вымогательстве, государственный обвинитель запросил для подсудимой Оксаны Меньшовой наказание в виде 8 лет лишения свободы, для Ахмеда Эльмесова – 10 лет колонии. Ожидается, что завтра, 19 июня, они выступят с последним словом.



Оксана Меньшова и Эльмесов Ахмед были задержаны 24 августа 2016 года на улице Дзержинского в Нижнем Тагиле в ходе оперативного мероприятия сотрудников ОБОП Управления Уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области. Их поймали при получении денежной суммы в размере 40 тысяч рублей с врача-стоматолога. По непроверенной информации, они имеют отношение к организованной этнической группе, задержанной в тоже время оперативниками областного УБОП при силовой поддержке бойцов СОБРа.



Известно, что вечером 28 января 2016 года в стоматологию, принадлежащую Улугбеку Назарову, зашли двое мужчин, уроженцев Кавказа, которые предложили стоматологу выйти «поговорить». Ударив по голове, его выволокли на улицу в одном медицинском халате и тапочках, надели пакет на голову и посадили насильно в машину, которая поехала в направлении Екатеринбурга.



В салоне автомобиля он начал кричать, после чего его избили, надели наручники и ввели в организм сильнодействующий бутират (после освобождения из плена в крови нашли большое количество фенобарбитала и трамадола — психотропного опиоидного анальгетика). Пострадавший отключился. Спустя три-четыре часа его привезли в дачный поселок.



«Вывели на 25-градусный мороз, начали обливать ледяной водой из колодца. Завели в помещение, подсовывают документы, говорят — подписывай. Я подписал. Половину бизнеса заставили переписать на Оксану Меньшову, половину на Эльмесова Ахмеда», — говорит Дмитрий Романович.



После двухдневного заточения похитители вновь поставили ему укол с бутиратом и выкинули в одном халате и тапочках у ворот реабилитационного центра НП «Урал без наркотиков» в поселке Коптяки. 14 февраля отсюда его забрала жена, которая искала супруга и обращалась в полицию с заявлением о пропаже.