Цены на квартиры в Екатеринбурге в период ЧМ-2018 выросли на 700 тысяч рублей

14:59 | 18.06.2018

homes.e1.ru

За один год жильё в зоне стадиона «Екатеринбург Арена» подорожало на 10 %, что составляет примерно 700 тысяч рублей. Об этом говорят аналитики портала N1.RU, отмечая, что если год назад средняя цена квартиры у стадиона составляла 7 миллионов рублей, то теперь купить жильё в «спортивном ареале» можно почти за 8 миллионов рублей. В целом разница в цене квартир у «Екатеринбург Арены» с общей средней по городу достигла почти 90 %.



«Высокая стоимость таких квартир обусловлена их местоположением, так как в центре самое дорогое жильё. Однако при этом продавцы квартир отмечают, что к ЧМ-2018 прилегающая к стадиону территория была облагорожена, что повышает привлекательность расположенного здесь жилья», — рассказала руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая.



Отметим, что сейчас самая дорогая квартира в городе стоит более 100 миллионов рублей. Пентхаус площадью около 430 квадратных метров расположен в клубном доме «Тихвин». Апартаменты вмещают в себя шесть комнат, две кухни, несколько санузлов и спа.



Ощутить атмосферу мундиаля также смогут жители более скромных многоэтажек на ВИЗе, поскольку квартиры там продаются по приемлемым ценам. В частности, стоимость маленьких квартир в старом фонде этого микрорайона стартует от 1,3 млн рублей.