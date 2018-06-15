Имя Евгения Липовича присвоили бардовскому фестивалю в Екатеринбурге

Имя Евгения Липовича будет носить ежегодный фестиваль авторской песни «Август», проходящий в Екатеринбурге в День города.Информация об этом появилась только вк Постановлению администрации Екатеринбурга «О праздновании 295-летия со дня основания города Екатеринбурга».Именно там, в перечне мероприятий, которые будут проводиться в День города, значится «IX Городской фестиваль авторской песни «Август» им. Е. Липовича». Фестиваль будет проходить 11 августа с 16:00 до 22:00 на Летней эстраде в Литературном квартале.Напомним, что в период с 2007 по 2017 год Евгений Липович был заместителем главы Екатеринбурга и заместителем главы администрации города. Он умер в марте 2018 года.Евгений Ефимович Липович был большим энтузиастом авторской песни, он любил бардовскую песню и сам постоянно участвовал в фестивалях.Особо стоит отметить, что именно он является одним из инициаторов появления на свет одного из самых известных в стране фестивалей бардовской песни «Знаменка» в 1978 году, 20-летний Евгений Липович входил тогда в один из свердловских стройотрядов.Уже намного позже, в 2010 году, по его инициативе администрацией Екатеринбурга был организован фестиваль «Август».Поэтому вполне заслуженно фестиваль будет носить имя своего создателя.