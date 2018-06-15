Мужчина, прописавший у себя в квартире на Эльмаше 9 тысяч гастарбайтеров, предстанет перед судом

13:45 | 18.06.2018

В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в фиктивной постановке на регистрационный учет 9 274 иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ).



По версии следствия, индивидуальный предприниматель Вячеслав Макеев на постоянной основе за денежное вознаграждение в сумме от 1,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей осуществлял на возмездной основе фиктивную постановку на учет по месту регистрации иностранных граждан в квартире на улице Баумана, расположенной в микрорайоне Эльмаш.



В период с октября 2015 года по май 2017 года лично, а также в период с мая 2017 года по апрель 2018 года как лично, так и используя в качестве курьера своего сына, он направлял в миграционные службы бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан. При этом он отражал ложные сведения о факте постоянного пребывания иностранных граждан, тем самым осуществил фиктивную постановку на учет 9 274 иностранных граждан в квартире площадью всего 16,07 квадратного метра, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Статья, вменяемая мужчине, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.