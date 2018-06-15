В Свердловской области стартовал второй этап подготовки теплосетей к отопительному сезону

13:16 | 18.06.2018

Фото: glavny.tv

Как сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго», в 12 муниципальных образованиях Свердловской области, объекты теплосетевого хозяйства которых обслуживаются энергокомпанией, начались плановые ремонты теплосетей. Напомним, что ранее энергетики уже провели гидравлические испытания и устранили выявленные повреждения, а сейчас они начинают производить капитальный ремонт сетей.



В этом году на подготовку к отопительному сезону направлено 286 миллионов рублей. Основной объём выделенных средств будет вложен в инфраструктуру городских округов, вызывающих наибольшую тревогу у энергетиков, — Артёмовского и Кировградского. Так, в Артёмовском городском округе компания планирует отремонтировать 4 км сетей, а в Кировградском — около 2 км. На этих территориях, по словам главного инженера компании Сергея Куликова, наблюдается самый высокий уровень износа сетей, что приводит к высокой аварийности. Например, в Кировградском округе фиксируется до 40 порывов на сетях за отопительный сезон, а это по одной аварии чуть ли не каждую неделю.



Стоит отметить, что основная часть работ будет выполнена в рамках реализации концессионных соглашений, которые были заключены между правительством Свердловской области и «Объединенной теплоснабжающей компанией».



Напомним, что в общей сложности на подготовку муниципалитетов Свердловской области к зиме в этом году выделят 5 миллиардов рублей. Треть этой суммы, более 1,5 миллиарда, выделит областной бюджет, ещё около 3,5 миллиарда будет направлено из местных бюджетов и внебюджетных источников.