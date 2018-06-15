Художники-партизаны разрисуют Екатеринбург

12:11 | 18.06.2018

travelcalendar.ru

В июле в Екатеринбурге пройдёт первый анонимный фестиваль уличного искусства «Карт-Бланш». Это означает, что в течение следующего месяца на фасадах городских зданий будут спонтанно появляться новые произведения изобразительного искусства. В дни фестиваля в уральскую столицу приедут более 30 известных авторов, в том числе Слава ПТРК, Владимир Абих, Стас Багс, А13, Esher Redsoul, n888k, Nomerz, Стас Багс, Кипиш-град, Лена Лисица, Илья Мозги и другие.



Организаторы фестиваля объясняют, что концепция «партизанской» акции состоит в том, что она реализуется не за счёт государственной, муниципальной или коммерческой поддержки, а только на деньги, собранные с продажи работ художников. Отметим, что сами организаторы также пожелали остаться анонимными. По их словам, они делают фестиваль «не ради славы», а «ради города».