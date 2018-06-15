За выступление «Дискотеки Аварии» и IOWA власти Екатеринбурга заплатят 6 миллионов рублей

11:48 | 18.06.2018

roofmusicgroup.ru

В 6 миллионов рублей обойдутся Екатеринбургу выступления групп «Дискотека Авария» и IOWA, которые пройдут в фан-зоне для футбольных болельщиков в ЦПКиО. Это следует из документации, объявленной на сайте госзакупок.



На «Дискотеку Аварию» столица Среднего Урала в сумме потратит более 3,6 миллиона рублей. Из этих денег почти 2 миллиона получит группа, а оставшаяся сумма покроет расходы на организационное обеспечение выступления артистов: перелёт девяти членов группы, предоставление транспорта, питания, гримёрки, проживания в пятизвёздочной гостинице и звукового оборудования. В ЦПКиО «Дискотека Авария» выступит 27 июня с часовой программой — с 21:45 до 22:45.



Что касается IOWA, то её выступление запланировано на окончание мундиаля — 15 июля. Часовая программа этой группы обойдётся властям чуть больше чем в два миллиона рублей, что составляет половину от суммы выступления «Дискотеки Аварии». Из этих денег миллион с четвертью получат артисты, а оставшаяся сумма также покроет организационные расходы.



Деньги будут выплачиваться поставщику «Эмоушен Маркетинг Групп «ПРЕМЬЕР».