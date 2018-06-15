Бывшему замглавы Арамиля вынесли приговор

11:37 | 18.06.2018

Бывший заместитель главы Арамильского городского округа Александр Мельников приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом свыше 4,7 млн рублей, а также лишением права занимать должности в органах власти и органах местного самоуправления на 9 лет. Мельников взят под стражу в зале суда. Приговор был вынесен сегодня, 18 июня, Сысертским районным судом. Экс-чиновник, уволенный с должности в июле 2017 года, признан виновным в получении взятки за незаконные действия в особо крупном размере.



По версии следствия, 12 мая 2017 года Мельников, находясь в городе Арамиль, получил взятку в виде имущественных прав на квартиру площадью 52 кв. м в строящемся доме стоимостью более 2 млн рублей за общее покровительство. Ранее он неоднократно высказывал директору коммерческой фирмы, осуществляющей строительство многоквартирного жилого дома по ул. Текстильщиков, требования о предоставлении имущественных прав в виде передачи документов, подтверждающих оплату квартиры № 31 в указанном доме от имени знакомой ему гражданки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Напомним, что прокуратура также запрашивала наказание в виде 9 лет лишения свободы.