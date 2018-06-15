Ремонт дорог в Свердловской области будут оплачивать нарушители ПДД

11:29 | 18.06.2018

Штрафы за нарушения правил дорожного движения свердловчанами могут стать целевым и дополнительным источником пополнения областного дорожного фонда. Соответствующий законопроект включён в повестку дня Законодательного собрания, заседание которого состоится 26 июня, об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Свердловской области.



«Законопроект, подготовленный депутатами, позволит учитывать в доходах дорожного фонда штрафы за нарушение безопасности дорожного движения. Ранее взыскания поступали в областной бюджет и могли быть использованы на другие цели. После принятия законопроекта они будут иметь целевой характер. Только в 2018 году объём дополнительных доходов фонда может составить чуть менее 2 миллиардов рублей», — сказала председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.



По её словам, бюджет регионального дорожного фонда ежегодно растёт и на сегодняшний день составляет уже более 12 миллиардов рублей.



Добавим, что ранее поправки, позволяющие направлять штрафы за нарушение ПДД напрямую в дорожный фонд, были приняты на федеральном уровне.