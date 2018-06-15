Вслед за телебашней в Екатеринбурге сносят дом дореволюционной постройки

11:27 | 18.06.2018

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В Екатеринбурге недалеко от места, где до 24 марта находилась недостроенная телебашня, начали сносить старый дом XIX века. По данным общественного деятеля Олега Букина, сносимое здание на улице Степана Разина, 21, является домом священника Спасской единоверческой церкви Николая Душина.



«Дом двухэтажный, каменный, добротный. Начат к постройке в 1886 году. Пытались в свое время заявить на охрану», — отметил в своём Facebook Букин.



В ближайшее время в этом же квартале снесут другие старые дома, среди которых деревянный барак на Декабристов, 69, в котором когда-то жила знаменитая балерина Майя Плисецкая. В мае художники, выступающие против сноса старых домов, устроили в доме стихийную выставку.