У свердловчанина арестовали «Опель» за полученные при ДТП травмы

Судебные приставы Верхнепышминского районного отдела УФССП России по Свердловской области арестовали автомобиль «Опель-Астра» 2011 года выпуска, взыскивая материальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, в размере 156 тысяч рублей.Добровольно погашать задолженность должник не хотел, несмотря на ограничение в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.В ходе розыскных мероприятий судебные приставы установили адрес проживания должника и обнаружили на парковке неподалеку от дома скрываемое транспортное средство. Автомобиль был арестован, изъят и эвакуирован на ответственное хранение на специализированную стоянку, а затем будет продан с публичных торгов, все средства будут переданы взыскателю.