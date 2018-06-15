В Верхотурье опасные отходы утилизировались без лицензии

11:08 | 18.06.2018

В Верхотурье прокуратура выявила грубые нарушения в деятельности муниципального предприятия «Услуга», которое осуществляет деятельность по сбору, транспортировке и размещению отходов. Надзорное ведомство установило, что МУП осуществляет деятельность без необходимой лицензии.



«Несоблюдение требований федерального законодательства об отходах производства и потребления, о лицензировании отдельных видов деятельности создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Арбитражный суд Свердловской области по материалам прокурорской проверки оштрафовал МУП «Услуга» на 40 тыс. рублей за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений закона прокуратура директору МУП «Услуга» внесла представление.