За ночь на Среднем Урале сгорели баня и садовый домик

09:29 | 18.06.2018

В ночь с 17 на 18 июня в Верхней Пышме на улице Кооперативной на площади 20 кв. м сгорела баня. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 12 человек личного состава. Пожар потушен в течение 9 минут, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Кроме этого, сегодня ночью в Нижнем Тагиле сгорел садовый дом. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава.