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09:25 | 18.06.2018

Спасение из горящей квартиры к жителю Нижнего Тагила пришло через окно

Накануне, 17 июня, загорелась квартира на улице Малышева в Нижнем Тагиле, сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило в 10:45. К месту пожара выехали 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

К моменту приезда пожарных огонь охватил практически всё пространство квартиры на первом этаже. Эвакуация пяти человек жителей дома была произведена по лестничным маршам, однако один человек, на втором этаже здания, оказался отрезан огнём от этого пути эвакуации, его пришлось эвакуировать через окно с помощью лестницы.

В результате пожара на площади 30 кв. м повреждено домашнее имущество в сгоревшей квартире, а также перегородки, пол и перекрытие внутри 2-этажного муниципального жилого дома.

Ликвидация пожара продолжалась около двух часов. К 13:00 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

Спасение из горящей квартиры к жителю Нижнего Тагила пришло через окно


Фото: ИА «Все новости»

© «Вечерние Ведомости»

 


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