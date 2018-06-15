В Свердловской области ожидается потепление

19:26 | 17.06.2018

newpix.ru

Со следующей недели на всей территории Свердловской области станет теплее. Однако возможен дождь.



По информации Уральского гидрометцентра, к понедельнику на Среднем Урале потеплеет до +21. В последующие два дня температура днем будет повышаться и достигнет +24 градусов. Однако также ожидаются дожди, во вторник – грозы.



Отметим, что ранее синоптики прогнозировали дожди по всей Свердловской области вплоть до 19 июня.