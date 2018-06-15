На Среднем Урале проходит проверка стоянок маломерных судов

17:24 | 17.06.2018

пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

На Среднем Урале проводятся проверки баз-стоянок на соответствие требованиям норм безопасности на воде. Проверкой занимаются сотрудники госинспекции по маломерным судам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



В планах провести проверку 64 баз. В настоящий момент из пятидесяти береговых сооружений к эксплуатации допущено только 31. Нарушителям были выписаны предписания со сроком устранения нарушений.



Отметим, что на данный момент на государственном учете инспекции состоит почти 32 тысячи маломерных судов.