В Екатеринбурге на ВИЗе легковой автомобиль въехал в машину скорой помощи

16:19 | 17.06.2018

kommersant.ru

Сегодня в Екатеринбурге на перекрестке улиц Крауля и Викулова автомобиль ВАЗ-2106 въехал в машину скорой помощи.



По информации очевидцев, автомобили получили механические повреждения. На место ДТП прибыла реанимация. Два человека были доставлены в больницу.



В настоящее время автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП. Также известно, что столкновение не заблокировало движение других автомобилей на этом участке.