Конкурс «Евразия-2018», проводимый Николаем Колядой, подошёл к финалу

Подошёл к финалу очередной, шестнадцатый по счёту, международный конкурс молодых драматургов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья «Евразия-2018», проводимый на базе «Коляда-Театра». На сайте театра, который вместе с министерствами культуры России и Свердловской области организовывает фестиваль, появился окончательный список претендентов на премии.В соответствии с положением о конкурсе, претенденты в каждой из четырёх номинаций: «Пьеса для большой сцены», «Пьеса для камерной сцены», «Пьеса для детского театра», «Новая уральская драма», получат по три премии. В зависимости от занятого места они получат от 10 до 25 тысяч рублей.В этом году к участию в конкурсе была принята 201 работа молодых авторов. Самое больше количество работ, 112, было заявлено в номинации «Пьеса для камерной сцены». Посмотреть работы молодых драматургов и узнать подробности о конкурсе можно на