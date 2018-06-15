Экс-глава администрации Октябрьского района Екатеринбурга ушел из жизни

12:18 | 17.06.2018

Ekburg.ru

Бывший глава администрации Октябрьского района города Екатеринбурга Сергей Назаров ушел из жизни, сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.



Сергей Назаров начал работать в районной администрации с 17 января 2003 года в должности первого замглавы. С 2004 по 2011 год он возглавлял администрацию Октябрьского района Екатеринбурга. Также несколько лет он проработал членом Общественной палаты города.



«Сергей Николаевич Назаров был без преувеличения профессионалом самого высокого уровня. Человек глубочайшего интеллекта и необыкновенной энергии, редкого обаяния и чувства юмора, он пользовался искренним уважением коллег. Его безвременный уход из жизни – тяжелейшая, по-настоящему невосполнимая потеря для Октябрьского района и Екатеринбурга», - сообщили в администрации города.