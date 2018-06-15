В Екатеринбурге загорелся деревянный дом, где поживала балерина Майя Плисецкая

12:06 | 17.06.2018

ГУ МЧС по Свердловской области

Вчера, 16 июня, вечером в Екатеринбурге загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Декабристов, где некогда в годы эвакуации жила Майя Плисецкая.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, пожарные приступили к тушению дома уже спустя пять минут после вызова. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К счастью, вторая половина дома осталась нетронутой.



Борьба с огнем длилась около двух часов. На месте работали 6 единиц техники и 26 спасателей. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.