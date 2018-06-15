В FIFA объяснили причину «проплешин» на трибунах «Екатеринбург-Арены» во время матча Египта и Уругвая

12:01 | 17.06.2018

FIFA объяснила причину «проплешин» на трибунах во время матча между командами Египта и Уругвая на «Екатеринбург-Арене», прошедшего 15 июня. Пустующие места предназначались для различных клиентских групп. Билеты получали по различным программам и даже бесплатно, сообщили в федерации. При этом причину, по которой обладатели этих проходок не пришли на матч, не может объяснить никто.



Ранее FIFA сообщала, что на матч между командами Египта и Уругвая, прошедший на «Екатеринбург-Арене», было продано 32 тысячи билетов, однако на матч пришли только 27 тысяч 015 зрителей. Пустые места на трибунах вызвали скандал, попасть на игру мечтало большое количество любителей футбола, но билеты на матч приобрести было не возможно, в связи с их отсутствием.