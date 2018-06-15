Уральское оборонное предприятие построит новые цеха в Екатеринбурге

11:36 | 17.06.2018

rostec.ru

В Екатеринбурге в микрорайоне Компрессорном появятся три новых цеха научно-производственного предприятия «Старт» имени Яскина. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, на это будет потрачено 158, 5 млн рублей.



В задачи подрядчика входит построение сборочно-окрасочный цеха, сборочных цехов №8 и №8В, реконструкция сварочного производства в корпусе №13 и выполнение технического перевооружения механообрабатывающего и испытательного производства.



Напомним, предприятие «Старт» занимается разработкой пусковых корабельных установок и выпуском транспортных машин для зенитных ракетных систем С-300 и С-400 «Триумф».