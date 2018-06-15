В Екатеринбурге грузовик «Магнита» чуть не ушёл под землю на Эльмаше

Ранним утром, 17 июня, в Екатеринбурге на улице Баумана асфальт не выдержал веса большегрузного автомобиля торговой сети «Магнит», и он «благополучно» ушёл под землю задними колёсами. Очевидно, грузовик привёз товар в магазин, но доехать до места разгрузки не успел.Об этом сообщают очевидцы происшествия в группе «Инцидент. Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте». Причины провала в асфальте предстоит установить специалистам.