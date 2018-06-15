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19:51 | 16.06.2018

pikabu.ru

Екатеринбург попал в фильм о городах — организаторах ЧМ-2018

Екатеринбург стал частью видеогида по городам — организаторам чемпионата мира по футболу. Полутораминутный ролик опубликовал на своём сайте лондонский журнал The Calvert Journal.

Качественное видео о преимущественно ночной жизни Екатеринбурга сняло местное агентство. Данный ролик станет частью видеоподборки обо всех городах, которые приняли ЧМ-2018.

Авторы ролика сосредоточились на том, чтобы показать «Екатеринбург молодёжный». В кадр попали скейтеры и беймиксеры, модели на показе мод, посетители концертов электронной музыки и сами диджеи. Что касается архитектуры, то предпочтение было отдано знаковым достопримечательностям города. В объектив попали легендарный УПИ (ныне УрФУ), Театр оперы и балета, гостиница «Исеть», Городок чекистов, стадион «Екатеринбург Арена» и другие здания в центре города.

«Познакомьтесь с конструктивистской архитектурой и энергичной ночной жизнью Екатеринбурга» — так британский журнал описывает Екатеринбург. Посмотреть ролик можно по ссылке: Екатеринбург

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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