Домашняя собака из Екатеринбурга вернулась к хозяйке после двух месяцев дикой жизни на Крайнем Севере

18:57 | 16.06.2018

Домашняя собака арктической путешественницы Виктории Ёжиковой Аяна сумела выжить в тундре на Крайнем Севере и после двух месяцев дикой жизни вышла к людям.



Инцидент произошёл ещё в апреле на Ямальском полуострове во время экспедиции Ёжиковой и её соратника, героя Книги рекордов Гиннесса Андрея Меньшикова, на Крайний Север. Путешественники ездили по детским интернатам и учили воспитанников кататься на собачьих упряжках. Во время одной из таких поездок ненецкая оленегонная лайка Аяна и потерялась.



Поиски собаки проходили в два этапа. Сначала беглянку искали только члены экспедиции. Когда они убедились в том, что поиски тщетны, они приняли решение возвращаться в Екатеринбург без собаки. Однако через какое-то время местные жители сообщили Ёжиковой, что видели Аяну в тундре вблизи трассы Пурпе — Ноябрьск. Тогда хозяйка лайки предприняла вторую попытку — встала на охотничьи лыжи и двинулась в тундру. Там она обнаружила и собачьи следы, и клочок знакомой шерсти, но снова не нашла лайку. На этот раз Ёжиковой пришлось принять окончательное решение возвращаться на Средний Урал.



А 1 июня произошло чудо — лайка нашлась. В мае тундру затопило, поэтому собака сама вышла к людям в посёлок в Пуровском районе. Неравнодушное население тут же поймало её и сообщило о находке рекордсмену Андрею Меньшикову. Оказывается, все два месяца собака ловила зайцев и куропаток, поэтому ей и удалось выжить в суровых условиях.



В настоящее время Аяна проходит карантин — живёт под наблюдением ветеринара, который отучает её от дикого образа жизни. Хозяйка лайки Виктория Ёжикова уже ждёт возвращения любимицы домой и планирует новое испытание — добраться до самого северного населённого пункта России, посёлка Диксон.



Фото: личный архив Виктории Ёжиковой