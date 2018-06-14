В больнице Екатеринбурга пациент покончил с собой

17:54 | 16.06.2018

uznayvse.ru

В Екатеринбурге в эндокринологическом отделении ГКБ № 40 пациент покончил с собой. Данную информацию подтвердили в пресс-службе больницы, но подробности несчастного случая не разглашаются.



В настоящий момент известно только то, что погибшим является взрослый мужчина 34 лет. Его тело было найдено под окнами отделения лечебницы сегодня ночью.



Силовики следственного отдела Верх-Исетского района уверены, что причина смерти пациента — суицид. На это указывает отсутствие следов насилия. Однако данная версия не является окончательной. По итогам доследственной проверки СК по Свердловской области примет процессуальное решение.