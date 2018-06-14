В Екатеринбурге в день ЧМ-2018 погас Вечный огонь

15:13 | 16.06.2018

На площади Коммунаров, в самом центре Екатеринбурга, вчера, в день матча Египет — Уругвай, погас Вечный огонь. Соответствующее фото в своём Instagram опубликовал горожанин под ником johnyekb.



Вечером 15 июня он гулял со своим ребёнком по городу. Когда они приблизились к мемориалу, то обнаружили, что огня в горелке нет. Причина затухания Вечного огня пока не ясна. Однако не стоит забывать, что площадь Коммунаров находится в зоне притяжения «Екатеринбург Арены», поэтому затухание пламени может быть связано с тем, что сквер посетили тысячи болельщиков.



Отмечается, что Вечный огонь на площади Коммунаров в Екатеринбурге гаснет не впервые. Подобный инцидент произошёл также в декабре прошлого года. Вместо огня вокруг мемориала скопился газ.



Фото: johnyekb, Instagram