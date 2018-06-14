Приехать на фестиваль и не разориться: Ural Music Night сделала доступный тур для гостей города

14:14 | 16.06.2018

oblgazeta.ru

Екатеринбургский фестиваль Ural Music Night запускает бюджетный тур для приезжих гостей города. В рамках фестиваля меломанам со всей страны покажут город и расскажут о самых интересных местах уральской столицы.



Гостевой тур предлагает гостям города два варианта путешествия на двоих: тур на 29–30 июня с посещением двух экскурсий на выбор и проживанием в отеле за 4650 рублей и тур на три дня и две ночи с двумя экскурсиями за почти 6 тысяч рублей. Во время экскурсионного маршрута гости фестиваля увидят Екатеринбург-Свердловск эпохи конструктивизма, в сопровождении гида побывают на Уралмаше, а на следующий после фестиваля день отправятся в город Заречный на пивоварню.



«Мы рады, что лучшие отели Урала и компании по приёму гостей в Екатеринбурге снизили цены для гостей Ural Music Night на 70 %, чтобы поддержать идею доступной музыки для каждого», — делится координатор проекта Наталия Шмелькова.



Напомним, что этим летом фестиваль пройдет 29–30 июня, в разгар чемпионата мира по футболу. Мероприятие стартует в 18:00 29 июня и завершается в 02:00 30 июня. С более подробной информацией о туре можно ознакомиться на сайте http://tour-uralmusicnight.ru.