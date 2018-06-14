«Футбольная ночь музеев» пройдёт в Екатеринбурге для гостей города

Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, «Футбольную ночь музеев» организуют в Екатеринбурге 19 июня. Мероприятие пройдёт специально для гостей города, приехавших на ЧМ-2018.24 учреждения культуры города откроют свои двери для гостей столицы Среднего Урала, чтобы познакомить их с историей и культурой Уральского региона. С 18:00 до 24:00 следующей пятницы футбольные болельщики смогут увидеть много интересного. Например, знаменитого Шигирского идола, разместившегося в краеведческом музее, возраст которого составляет около 11 тысяч лет. Если говорить о Каслинском чугунном павильоне из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств, то он является единственным в мире архитектурным сооружением из чугуна.Ждут гостей и единственный в России Художественный музей Эрнста Неизвестного, и уникальный музейный комплекс «Литературный квартал», и многое другое.В мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» откроется выставка «Урал футбольный», а в «Антимузее компьютеров» проведут специальные экскурсии о развитии компьютерных игр и футбольных спортивных симуляторов. Музей истории Екатеринбурга представит выставку «ДО: Урала». Там гости города, футбольные болельщики кстати, смогут увидеть уникальные снимки футболистов и болельщиков 1930–1980-х годов прошлого века и футбольные баталии с участием команды мастеров и цеховых команд Уралмашзавода.По экспозициям и выставкам музеев для гостей Екатеринбурга будут организованы тематические экскурсии на русском и английском языках. Безусловно, во всех музеях предусмотрено и свободное посещение, в том числе с возможностью использования аудиогидов.Стоимость билетов для посетителей каждый музей определит самостоятельно.Подробно ознакомиться с программами площадок, участвующих в мероприятиях, можноФото: Департамент информационной политики