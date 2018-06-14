20 миллионов потратит Свердловская область на благоустройство территории на Широкой Речке в Екатеринбурге

11:30 | 16.06.2018

rg.ru

В Екатеринбурге благоустроят территорию на Широкой Речке, которая принадлежит территориальному центру медицины катастроф на улице Светлореченской. Для этих целей из областного бюджета будет выделено чуть больше 20 миллионов рублей. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок.



Из технического задания следует, что на данном участке нужно будет переустроить люки, переложить кабель, благоустроить земляное полотно и установить металлический забор.



Все эти работы нужно будет выполнить в течение трёх месяцев с момента заключения контракта. Заявки принимаются до 2 июля, исполнителя выберут ровно через неделю — 9 июля.