Сразу три улицы закроют на ремонт в Екатеринбурге

10:44 | 16.06.2018

dorognoe.ru

В Екатеринбурге на ремонт закроют улицы Автомагистральную, Блюхера и Умельцев. Работы начнутся с сегодняшнего дня и продлятся в среднем до конца июня.



Сегодня дорожники приступят к ремонту участка на улице Автомагистральной. Отрезок от Бебеля до Пехотинцев длиной 1,4 километра, где планируется обновить дорожное полотно, перекроют на десять дней — до 25 июня.



А завтра, 17 июня, Городское управление дорожно-строительных работ начнёт ремонт на улице Блюхера, на отрезке длиной 2,5 километра от моста на выезде в направлении Берёзовского до улицы Гагарина. Ремонт данного участка дороги будет самым продолжительным и затянется на две недели — до 4 июля. Также завтра ремонтники приступят к восстановлению улицы Умельцев на участке от Предельной до 2-й Новосибирской. На данном отрезке работы не продлятся дольше недели, поэтому уже 24 июня движение на нём будет открыто.