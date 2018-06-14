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10:07 | 16.06.2018
kommersant.ru
Оргкомитет ЧМ-2018 разберётся в причинах низкой явки зрителей на матч Египет — Уругвай в Екатеринбурге
Как сообщает генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, официальная посещаемость матча составила 27 тысяч зрителей, однако билетов было распродано более 32 тысяч. Сорокин также поясняет, что проблема несоответствия числа распроданных билетов количеству пришедших на матч зрителей — обычное дело. Но когда речь идёт о пяти тысячах свободных мест, то такая разница становится основанием для выяснения обстоятельств.
Комментатор игры Георгий Черданцев рассказал в своём Twitter, что свободные места на стадионе «Екатеринбург Арена» были предназначены для партнёров и спонсоров FIFA.
Стало известно, что городская администрация Екатеринбурга отправит официальный запрос FIFA для разъяснения обстоятельств, почему екатеринбуржцы и гости города не заняли пять тысяч распроданных мест.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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