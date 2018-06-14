Прокуратура через суд потребовала у мэрии Екатеринбурга не загрязнять Исеть

22:52 | 15.06.2018

Свердловский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, удовлетворив иск свердловского межрайонного природоохранного прокурора к администрации города Екатеринбурга и муниципальному бюджетному учреждению «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС). Надзорное ведомство требовало возложить обязанность по обеспечению нормативной степени очистки сточных вод, сбрасываемых через ливневый коллектор в реку Исеть в соответствии с установленными предельно допустимыми концентрациями для водного объекта рыбохозяйственного значения.



Ранее прокуратурой с привлечением специалистов ГКУ «Центр экологического мониторинга и анализа» проведена проверка сети дождевой (ливневой) канализации, являющейся приемником дождевых, паводковых и ливневых сточных вод с территории города, которые в последствии поступают в поверхностные водные объекты, в ходе которой установлено превышение нормативов предельно-допустимых концентраций вредных веществ. В частности, показатели по нитрит-ионам превышены в 2, 2 раза, по нефтепродуктам в 3, 2 раза, по железу в 7 раз, по цинку в 7, 5 раз, по марганцу в 10,2 раза, по меди в 73 раза.



Действенных мер как со стороны МБУ «ВОИС», так и администрации города Екатеринбурга, направленных на недопущение сброса неочищенных сточных вод, а также ненормативно очищенных сточных вод в водные объекты не принимается, посчитали в надзорном ведомстве. Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 2 ноября 2017 года исковые требования Свердловского межрайонного природоохранного прокурора были удовлетворены, апелляционная жалоба мэрии была оставлена без удовлетворения.