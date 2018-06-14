Правоохранители сообщают: матч Египет – Уругвай в Екатеринбурге прошёл без инцидентов

22:17 | 15.06.2018

В ГУ МВД по Свердловской области отчитались об охране правопорядка на сегодняшнем матче между сборными Египта и Уругвая, который прошёл в уральской столице на «Екатеринбург Арене».



Дисциплину в общественном месте охраняли полицейские, бойцы Росгвардии, курсанты Уральского юридического института МВД России и представители частных охранных объединений. В пресс-службе свердловского управления МВД сообщают, что за всё время матча не было допущено ни одного нарушения общественного порядка.



Фото: Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых