Воспитанники центров соцпомощи Екатеринбурга стали зрителями ЧМ-2018

21:33 | 15.06.2018

mstrok.ru

Воспитанники центров социальной помощи семье и детям из Екатеринбурга посетили футбольный матч Уругвай – Египет. На игру детей пригласил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



На матч попали только самые преуспевающие дети – отличники и начинающие спортсмены. Сегодня днём в ТЦ «Пассаж» ребята получили проходки на игру и паспорта болельщиков. На трибуне им отвели почётные места на первом ряду «Екатеринбург Арены».



Отмечается, что на следующем матче в Екатеринбурге между сборными Франции и Перу шестеро воспитанников вынесут мяч на поле.

