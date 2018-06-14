В рамках визита в Екатеринбург на ЧМ-2018 омбудсмен Татьяна Москалькова посетила свердловское ГУ МВД

20:48 | 15.06.2018

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в рамках рабочего визита в Екатеринбург посетила ГУ МВД по Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Делегацию омбудсмена и её коллег и помощников приняли в музейно-ветеранском комплексе, где сначала состоялось торжественное вручение паспортов школьникам, кадетам и курсантам Суворовского училища. Первый в жизни собственный документ получили более 20 подростков, которые поклялись быть достойными гражданами России. Также школьникам выдали брошюры, где прописаны права и обязанности каждого гражданина нашей страны, и памятный значок «Я — гражданин России».



«Хочу, чтобы вы были сильными, укрепляли и защищали нашу страну», — пожелала подросткам Татьяна Москалькова.



После торжественного вручения паспортов делегация переместилась в Совет ветеранов, где за круглым столом обсудила проблемные вопросы гарнизона, в частности касающиеся сферы социального и материального обеспечения и защиты интересов личного состава. С каждой озвученной проблемой Москалькова пообещала разобраться отдельно.



Также сотрудники правоохранительных органов поделились с омбудсменом РФ идеей создать на территории парка 22-го Партсъезда мемориальный комплекс в честь сотрудников всех силовых ведомств, погибших при исполнении служебного долга.



Рабочий визит Татьяны Москальковой в свердловское ГУ МВД завершился вручением ей знака почёта «За верность и преданность» как женщине, которая всю жизнь посвятила службе.



Фото: пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых