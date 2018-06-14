В Екатеринбурге специально для гостей ЧМ-2018 организуют «Футбольную ночь музеев»

19:58 | 15.06.2018

В следующий вторник, 19 июня, в Екатеринбурге состоится вторая в этом году выставка «Ночь музеев», организованная для иностранных футбольных болельщиков. Специально для гостей города свои двери откроют 24 учреждения культуры. Об этом сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.



В этот день музеи и культурные комплексы будут открыты с 18:00 до 00:00. Футбольные болельщики смогут увидеть знаменитого Шигирского идола в краеведческом музее и Каслинский чугунный павильон из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Гостей также ждут единственный в России художественный музей Эрнста Неизвестного, уникальный музейный комплекс «Литературный квартал» и другие.



В мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» откроют выставку «Урал футбольный», а «Антимузей компьютеров» проведет специальные экскурсии о развитии компьютерных игр и футбольных спортивных симуляторов. В Музее истории Екатеринбурга будет представлена выставка «До: Урала». Там покажут уникальные снимки футболистов и болельщиков 1930–1980-х годов и футбольные баталии с участием команды мастеров и цеховых команд Уралмашзавода.



Все экскурсии будут проходить на двух языках — русском и английском. При желании иностранцы смогут посещать музей вне экскурсионных часов, пользуясь аудиогидом. Стоимость билетов каждый музей определит самостоятельно.



Фото: Департамент информационной политики Свердловской области