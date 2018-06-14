В Екатеринбург на матч между Египтом и Уругваем прилетел президент FIFA

18:54 | 15.06.2018

Президент FIFA Джанни Инфантино прилетел в Екатеринбург, чтобы посмотреть первый матч между Уругваем и Египтом, который проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в рамках чемпионата мира по футболу. В аэропорту Кольцово его встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Как только Инфантино сошёл с трапа самолёта, политический и спортивный функционеры сделали общее фото, которое Куйвашев выложил в свой Instagram.



По словам губернатора, по дороге на «Екатеринбург Арену» президент FIFA осмотрел, как уральская столица подготовилась к мундиалю. «На улицах много болельщиков, но все ведут себя прилично, атмосфера хорошая, люди ждут футбола», — рассказал глава региона.



Отметим, что матч между сборными Уругвая и Египта уже начался. В настоящее время идёт второй тайм игры, но счёт так и остался 0:0.



Фото: Instagram Евгения Куйвашева