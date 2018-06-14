Мусульман в свердловских колониях накормили лавашом и пловом

Осужденные невьянской исправительной колонии ИК-46 из числа мусульман отметили сегодня свой религиозный праздник Ураза-байрам. В мечети, действующей на территории учреждения, состоялся праздничный намаз, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.Начальник отдела по воспитательной работе с осужденными поздравил всех с праздником. В столовой ИК-46 администрацией колонии в честь праздника был организован праздничный обед, который состоял из витаминного салата, плова и сладких булочек.Также Ураза-байрам отмечали и ИК-54 в Новой Ляле. После утреннего праздничного намаза в строящейся мечети, верующие осужденные приступили к трапезе в столовой учреждения. Специально для праздника были приготовлены лаваши в тандыре.Напомним, что Ураза байрам завершает месяц поста Рамазан – время духовного очищения и молитв, милости и прощения, во время поста в течение светлого времени суток запрещается есть и пить. В течение всего месяца верующие мусульмане держали пост и совершали молитвы.