Заместитель главы Новой Ляли попал под уголовку

16:06 | 15.06.2018

В отношении заместителя главы администрации Новолялинского городского округа возбуждено уголовное дело по факту халатности при ликвидации несанкционированной свалки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В ходе проведения проверки прокуратурой была выявлена несанкционированная свалка бытовых отходов и строительного мусора. Ущерб, причиненный окружающей среде, по подсчетам специалистов, составил свыше 9,1 млн рублей.



Прокурорская проверка показала, что заместитель главы администрации Новолялинского городского округа не выполнял свои служебные обязанности, возложенные на него в части организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. В связи с этим надзорное ведомство направило материалы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).



Также по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ («Хранение, захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде»).



Кроме этого, прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении обязанности ликвидировать несанкционированную свалку. Расследование уголовных дел и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.