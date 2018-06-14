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16:06 | 15.06.2018
Заместитель главы Новой Ляли попал под уголовку
Прокурорская проверка показала, что заместитель главы администрации Новолялинского городского округа не выполнял свои служебные обязанности, возложенные на него в части организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. В связи с этим надзорное ведомство направило материалы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).
Также по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ («Хранение, захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде»).
Кроме этого, прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении обязанности ликвидировать несанкционированную свалку. Расследование уголовных дел и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.
© «Вечерние Ведомости»
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