В полку почётных граждан Нижнего Тагила ожидается пополнение

15:56 | 15.06.2018

Фото: v-tagile.ru

Бывший глава Нижнего Тагила, а ныне врио губернатора Магаданской области Сергей Носов, начальник межмуниципального УМВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров и главный врач Психиатрической больницы № 7 Вячеслав Мишарин могут стать почётными гражданами города. Документы о присвоении им звания «Почётный гражданин Нижнего Тагила» были направлены для рассмотрения Нижнетагильскую городскую думу.



Как сообщили в пресс-службе администрации города, данные кандидатуры были одобрены на заседании оргкомитета. При голосовании Сергей Носов и Ибрагим Абдулкадыров получили по 27 голосов, а Вячеслав Мишарин — 14 голосов.



Окончательное решение по этому вопросу будет принято на очередном заседании Нижнетагильской гордумы.