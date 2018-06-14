Николай Коляда ищет подвал для своих «детей»

15:42 | 15.06.2018

2do2go.ru

Известный драматург и режиссёр из Екатеринбурга Николай Коляда ищет новое помещение для своих «детей» — актёров Центра современной драматургии. В его планах переселить театралов в подвал или на первый этаж многоэтажного дома. Об этом драматург объявил на своей странице в социальных сетях.



— Два года «Коляда-Театр» и ЦСД работают под одной крышей, на Ленина, 97. Сейчас ситуация такова, что ЦСД «отпочковывается», им надо жить отдельно от «папы». Да и «папа», правду сказать, подустал от «детей», — сообщил Николай Коляда.



По словам драматурга, помещения, которые театралам предлагали в последнее время, «молодой крови» не подходят. Это либо деревянные дома в плохом состоянии, либо памятники архитектуры, к восстановлению которых государство предъявляет особые требования.



Добавим, что Центр современной драматургии — это площадка для экспериментов молодых режиссёров и актеров. С момента образования ЦСД в 2009 году в отдельном помещении театр существовал всего два года.