В Сухом Логу экс-полицейский, ранивший человека, отправлен в психбольницу

15:21 | 15.06.2018

Фото: pikabu.ru

Решением Сухоложского городского суда направлен на принудительное лечение бывший сотрудник ГИБДД, который в феврале этого года открыл беспорядочную стрельбу в собственной квартире и ранил человека.



Напомним, инцидент произошёл поздним вечером 26 февраля на улице Гоголя в Сухом Логу. Бывший сотрудник ГИБДД, находясь у себя дома, в приступе «белой горячки» открыл беспорядочную стрельбу из охотничьего ружья. Сначала он выстрелил в дверь собственной квартиры, а затем начал стрелять в окно. В результате чего пули, выпущенные стрелком в окно, попали в проходившего мимо молодого человека, нанеся ему ранения туловища и головы.



По данному факту правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).