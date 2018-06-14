В Екатеринбурге построят храм во имя врача Романовых, которого казнили вместе с императорской семьёй

15:11 | 15.06.2018

В это воскресенье, 17 июня, в Екатеринбурге заложат храм во имя Евгения Боткина, который был казнён вместе с царской семьёй. Строительство храма планируется в недавно отстроенном микрорайоне Академический. Чин закладки камня и установления креста возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.



Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, храм будет расположен вблизи медицинского кластера, который начали строить в марте 2018 года. Само решение о канонизации Боткина было принято ещё в начале 2016 года.



Отметим, что врач семьи последнего русского императора Николая II Евгений Боткин добровольно отправился с царской семьёй в ссылку в Тобольск, а затем и в Екатеринбург, где был расстрелян вместе с императором, его женой и детьми в Ипатьевском доме в ночь на 17 июля 1918 года.



Добавим, что храм во имя святого Евгения Боткина построен также в Москве и ещё две церкви заложены в Санкт-Петербурге и Новосибирске.



Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии