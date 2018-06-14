В Екатеринбурге хозяин «резиновой» квартиры получил по восемь дней строгого режима за каждого прописанного мигранта

14:29 | 15.06.2018

Фото: vm.ru

Житель Екатеринбурга, попавшийся на «липовой» прописке и «поселивший» в своей квартире на Уралмаше 198 мигрантов, получил 4,5 года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



На рост количества проживающих в квартире на улице Социалистической в Екатеринбурге обратил внимание начальник отдела по вопросам миграции местного отдела полиции. Всё дело в том, что владелец квартиры с августа по октябрь 2017 года зарегистрировал у себя дома 198 мигрантов, прибывших в город из республик Средней Азии, беря с них по 500 рублей с человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без судебного следствия.



Как сообщили в пресс-службе облсуда, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что житель столицы Среднего Урала имеет богатый криминальный опыт. Только за последние 2 года он трижды привлекался к суду, в том числе и за преступление аналогичного характера. Учитывая столь «положительно» характеризующие мужчину данные, мировой судья судебного участка № 4 Орджоникидзевского района отправила его в колонию строгого режима на 4,5 года. Подсудимый не согласился с таким вердиктом судьи и обжаловал приговор в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. Однако в последний момент передумал и отозвал апелляционную жалобу. По истечении определённого законодательством РФ срока приговор вступил в законную силу.