Свердловский Роспотребнадзор за две недели работы летних лагерей выявил 337 нарушений санитарного законодательства

13:00 | 15.06.2018

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по результатам контрольно-надзорной деятельности за 2 недели работы летних оздоровительных лагерей выявили 337 нарушений санитарного законодательства, составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает пресс-служба ведомства.



Всего санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства получили 1094 оздоровительных организации. Проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении 257 учреждений. Ситуация по летней оздоровительной кампании остается на особом контроле Управления Роспотребнадзора.