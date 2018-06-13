Пять миллиардов рублей будет выделено на подготовку к новому отопительному сезону на Среднем Урале

11:21 | 15.06.2018

В муниципалитетах Свердловской области продолжается подготовка объектов жизнеобеспечения и коммунальных сетей к отопительному сезону 2018–2019 гг. В целом по области, сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, в этом году в муниципалитетах планируется обновить около 170 километров тепловых, 153 километра водопроводных, 43 километра канализационных сетей и 809 километров сетей электроснабжения.



Общий объем финансирования вышеперечисленных мероприятий составит более 5 миллиардов рублей, из них свыше полутора миллиардов выделит областная казна, оставшиеся средства будут направлены из местных бюджетов и внебюджетных источников.