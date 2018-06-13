У свердловского предпринимателя изъяли «ювелирки» на 4 миллиона рублей в счет погашения долга

11:12 | 15.06.2018

В городе Лесной Свердловской области судебными приставами арестовано здание площадью порядка четырехсот квадратных метров, в котором расположен магазин ювелирных изделий, а также изъят реализуемый товар на сумму свыше четырех миллионов рублей. Данные действия были проведены в связи с возбуждением исполнительного производства в отношении индивидуального предпринимателя, который задолжал порядка шестидесяти миллионов рублей различным юридическим лицам.



Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, имущество передано на оценку в специализированную организацию и дальнейшую реализацию. В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении должника к уголовной ответственности.



Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

